Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki Play-off finali Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika
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Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki Play-off finali Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki Play-off finali Bodrum FK\'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Bodrum FK 1-0 önde tamamladı. Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle Bodrum FK öne geçti. Sakaryaspor'da Rotman kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

30.05.2024 21:04
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Trendyol 1. Lig Play-off final karşılaşmasında Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı, Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Samet Yalçın'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Özer'in şutu az farkla auta gitti.

11. dakikada Ndlovu'nun pasında ceza yayı üzerinde kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Dimitrov'un şutu defansa çarparak kornere gitti.

14. dakikada Celustka'nın sağdan ortasında Mohammed'in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

19. dakikada Donkor'un uzaklaştırmaya çalıştığı topta, ceza sahasında Samet Yalçın'a çarparak seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada defansın arkasına hareketlenen Kenan Özer'in şutunu kaleci Sousa kornere çeldi.

34. dakikada sol kanattan ceza yayı üzerine hareketlenen Del Valle'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

44. dakikada defansın arkasında atılan uzun topa hareketlenen Kenan Özer'e Rotman'ın müdahalesinde Rotman kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

45+2. dakikada Bodrum FK'da Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Erdi Dikmen dk. 45+2), Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle, Ndlovu

Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Kabongo Kasongo, Koray Kılınç, Roshi, Samed Onur, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir, Muhammed Ertürk

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Burak Çoban, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Ali Eren İyican, Ege Bilsel, Omar İmeri, Tunahan Akpınar, Brazao, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın, Celal Dumanlı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 19) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Rotman (dk. 44) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Mohammed (Bodrum FK) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki Play-off finali Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki Play-off finali Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika
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