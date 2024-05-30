Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki Play-off finali Bodrum FK\'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Trendyol 1. Lig Play-off final karşılaşmasında Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı, Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Samet Yalçın'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Özer'in şutu az farkla auta gitti.
11. dakikada Ndlovu'nun pasında ceza yayı üzerinde kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Dimitrov'un şutu defansa çarparak kornere gitti.
14. dakikada Celustka'nın sağdan ortasında Mohammed'in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
19. dakikada Donkor'un uzaklaştırmaya çalıştığı topta, ceza sahasında Samet Yalçın'a çarparak seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada defansın arkasına hareketlenen Kenan Özer'in şutunu kaleci Sousa kornere çeldi.
34. dakikada sol kanattan ceza yayı üzerine hareketlenen Del Valle'nin vuruşu az farkla auta çıktı.
44. dakikada defansın arkasında atılan uzun topa hareketlenen Kenan Özer'e Rotman'ın müdahalesinde Rotman kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
45+2. dakikada Bodrum FK'da Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Erdi Dikmen dk. 45+2), Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle, Ndlovu
Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Kabongo Kasongo, Koray Kılınç, Roshi, Samed Onur, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir, Muhammed Ertürk
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Burak Çoban, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Ali Eren İyican, Ege Bilsel, Omar İmeri, Tunahan Akpınar, Brazao, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın, Celal Dumanlı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 19) (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Rotman (dk. 44) (Sakaryaspor)
Sarı kart: Mohammed (Bodrum FK) - ADANA
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor ile Bodrum FK arasındaki Play-off finali Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika
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