Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayıran Sakaryaspor, İrfan Buz ile anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi. Konuya ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir" denildi. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor İrfan Buz ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?