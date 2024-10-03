Sakaryaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bakkal, sabır ve mücadele vurgusu yaptı.

03.10.2024 19:18
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Yeni teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Jakub Szumski katılmadı.

Bakkal, gazetecilere, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve gelirken tereddüt etmediğini dile getirdi.

Görevinin hem kendisi hem de camia için hayırlı olmasını temenni eden Bakkal, "Yapacak işimiz çok. Karakterli, hiçbir şeyden etkilenmeyip, birliktelik kurup, sahada mücadele etmeye çalışan bir oyuncu grubu var. Son haftaya kadar da iyi götüren bir takımdı. Bu yeterli mi, tabii ki değil. Süreçten geçen bir takımımız var. Ben biraz hem sabır diyorum hem de oyun anlamında yapacağımız çok daha farklı şeyler olacağını söylüyorum. Bu kadronun verebileceği bundan çok daha iyi şeyler olduğunu biliyorum çünkü çok yetenekli oyuncular var. Onun için benim tek istediğim şey var: sabır." diye konuştu.

Bakkal, önceki Sakarya coşkusunu ortaya çıkarabilmenin hesabını yapmaları gerektiğine değinerek, "Hepimiz de bunun için buradayız. Ben yapabileceğimize inanıyorum. Başı dik bir takımın sahada duracağından kimsenin şüphesi olmasın. Zaten oyun anlayışıma, mantaliteme ters bir şey, pısırık futbol. Bize yakışmaz, camiaya da yakışmaz. Başımız dik, mücadeleci bir takımın ortaya çıkması benim en büyük isteğim." ifadelerini kullandı.

Her maçta iyi ve coşkulu oyun oynamaları gerektiğini oyuncularından istediğini belirten Bakkal, Fatih Karagümrük maçıyla iyi başlamak istediğini sözlerine ekledi.

Fatih Karagümrük-Sakaryaspor maçı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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