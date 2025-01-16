Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Tedavisi süren Emircan Altıntaş, antrenmanda yer almadı.
Sakaryaspor, Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. - SAKARYA
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