Sakaryaspor Kocaelispor\'a Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 31 Mart Pazartesi saat 20.00'de Kocaelispor'a konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. - SAKARYA