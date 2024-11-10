Sakaryaspor-Kocaelispor Maçında Gerginlik - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor-Kocaelispor Maçında Gerginlik

Marmara derbisinde yabancı madde atıldı, maça gergin anlar ve arbede damga vurdu.

10.11.2024 23:53
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- Sakaryaspor-Kocaelispor maçında ortalık karıştı, maç 15 dakika uzadı

Marmara derbisinde sahaya yabancı madde yağdı, maç sonu gergin anlar yaşandı

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Maç esnasında ve maç sonrası gerginlik yaşandı, saha içinde olaylar çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor evinde Kocaelispor'u ağırladı. Sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle mücadele geç başladı. Maçın ikinci yarısında da saha içi karıştı. Marmara derbisinin 52. dakikasında iki takımın oyuncuları ve yedek kulübelerindeki teknik ekip arasında arbede yaşandı. Maç boyunca tribünden yabancı maddeler atıldı. Mücadele çıkan olaylar sebebiyle 15 dakika uzadı.

Maçın ardından ise Kocaelispor kafilesi ile Sakaryasporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlar ile Kocaelispor kafilesini korudu. Bölgeye TOMA sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor-Kocaelispor Maçında Gerginlik - Son Dakika

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