Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı
08.04.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 34. hafta maçında Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor, bitime 4 hafta kala kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor, 2-0'lık skorla kazandı.

ÜMRANİYESPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Ev sahibi Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Batuhan Çelik ve 47. dakikada Adeola Toheeb Kosoko kaydetti.

Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

SAKARYASPOR DÜŞTÜ DÜŞÜYOR

Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 42'e yükseltti ve bitime 4 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. 33 puanda kalan Sakaryaspo ise kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü ve işini mucizelere bıraktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor, Amedspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:50:17. #7.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.