Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor, 2-0'lık skorla kazandı.

ÜMRANİYESPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Ev sahibi Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Batuhan Çelik ve 47. dakikada Adeola Toheeb Kosoko kaydetti.

SAKARYASPOR DÜŞTÜ DÜŞÜYOR

Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 42'e yükseltti ve bitime 4 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. 33 puanda kalan Sakaryaspo ise kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü ve işini mucizelere bıraktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor, Amedspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.