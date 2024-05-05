Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Spor

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme hesapları yapan Sakaryaspor, 2-0 kaybedilen Tuzlaspor maçının ardından sezonun son haftası öncesinde teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.