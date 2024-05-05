Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlılar, 33. haftada sahasında kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

05.05.2024 20:01  Güncelleme: 20:06
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Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme hesapları yapan Sakaryaspor, 2-0 kaybedilen Tuzlaspor maçının ardından sezonun son haftası öncesinde teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

29 MAÇA ÇIKTI

Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Esim: sezon başladıktan sonra göreve gelen birisi için, istatiksel olarak başarılı sayılır. gönderilmesi düşündürücü ? 12 1 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: Tuncay Şanlı 4 1 Yanıtla

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