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Sakaryaspor, Marmara Derbisi'nde Kocaelispor'u 3-1 yenerek galibiyet sayısını eşitledi - Son Dakika
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Sakaryaspor, Marmara Derbisi'nde Kocaelispor'u 3-1 yenerek galibiyet sayısını eşitledi

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, evinde oynadığı maçta Kocaelispor'u 3-1 yenerek, galibiyet sayısını 15'e çıkardı ve rakibinin galibiyet sayısını eşitlemesine izin vermedi.

Sakaryaspor, Marmara Derbisi\'nde Kocaelispor\'u 3-1 yenerek galibiyet sayısını eşitledi
24.12.2023 - 12:25,
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, dün evinde oynadığı maçta Kocaelispor'u 3-1 yenerek, galibiyet sayısını 15'e çıkardı ve rakibinin galibiyet sayısını eşitlemesine izin vermedi.

İlk kez 6 Ocak 1974'te Adapazarı Şehir Stadı'nda oynanan ve Sakaryaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle biten maçla başlayan Marmara derbisi, büyük ilgi görüyor.

Komşu şehirlerin iki takımı daha önce Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda 37 maçta karşı karşıya geldi.

Sakarya ekibi, 14 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, Kocaelispor 13 karşılaşmayı kazandı, iki takım 10 müsabakada ise yenişemedi.

Dün, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta rakibini 3-1 yenerek galibiyet sayısını 15'e çıkaran Sakarya temsilcisi, Kocaelispor'un galibiyet sayısını eşitlemesine izin vermedi.

38. Marmara derbisindeki zaferiyle Sakaryaspor puanını 32'ye yükseltirken, Kocaelispor 33 puanda kaldı. Zirve mücadelesi veren iki takım, ligin 34. haftasında Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, evindeki maçlarda rakibine sadece 1 kez kaybetti. Sakarya'da oynanan 19 karşılaşmanın 12'sini ev sahibi ekip kazanırken, 6 maç ise berabere bitti.

İki takım arasında oynanan 38 resmi maçta Sakaryaspor ve Kocaelispor rakip fileleri 54'er kez havalandırdı.

Tuncay Şanlı ile 11 maçtır kaybetmiyor

Sakaryaspor'da 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı, takımının başında 13 maça çıktı.

Tuncay Şanlı ile ilk iki haftada sahadan mağlup ayrılan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılan Sakaryaspor, bu karşılaşmaların hepsinde rakiplerini 3-1'lik skorla geçti.

Kocaelispor'u 3-1 yenerek puanını 32'ye çıkaran Sakarya temsilcisi, devre arasına moralli girdi. Şu an 4. sırada bulunan Sakarya ekibinin ilk devreyi kaçıncı bitireceği, 5. sıradaki Teksüt Bandırmaspor'un Adanaspor maçında alacağı sonuca göre netleşecek.

Kocaelispor, ligdeki 4. mağlubiyetini yaşadı

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayan Kocaeli temsilcisi, ligin ilk iki haftasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kocaelispor, sonrasında çıktığı 11 maçta yenilmedi ve 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu maçlardan sonra mücadele ettiği 4 müsabakanın 2'sini kaybeden Kocaelispor, 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Topladığı 33 puanla şu an ligin 2. sırasında bulunan Kocaelispor'un, üçüncü basamaktaki Göztepe'nin deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçında elde edeceği skora göre ilk yarıyı kaçıncı bitireceği belli olacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Marmara Derbisi'nde Kocaelispor'u 3-1 yenerek galibiyet sayısını eşitledi - Son Dakika


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