Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile ayrıldı

Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Kulüpten konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA
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