Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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