Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

22.06.2022 15:46
Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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