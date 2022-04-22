Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde - Son Dakika
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Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde

22.04.2022 12:49
Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Serik Belediyespor'a konuk olacak Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda rakibi Bodrumspor maçının neticesine bakmaksızın şampiyonluk sevinci yaşayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Serik Belediyespor'a konuk olacak Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda rakibi Bodrumspor maçının neticesine bakmaksızın şampiyonluk sevinci yaşayacak. Yeşil-siyahlılar, müsabakanın hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.

TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Son oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 78 puanla liderliğini koruyan yeşil-siyahlılar, ligin 36. haftasında 18 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 11 galibiyet alarak 39 puanla 15'inci sırada olan Serik Belediyespor'a konuk olacak. İsmail Ogan Stadyumu'nda pazar günü saat 15.00'da oynanacak müsabaka öncesi antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdüren Sakaryaspor, bu kritik deplasmandan 3 puan alarak şampiyon olmayı hedefliyor.

Öte yandan, yeşil-siyahlılar bu kritik karşılaşmadan 3 puan alması durumunda en yakın rakibi Bodrumspor'un sahasında İnegölspor ile oynayacağı maçın skoruna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. - SAKARYA

Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde
Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde
Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde
Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde
Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde
Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde

YORUMLAR
500
Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan

Türkiye Futbol Federasyonu, Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, şampiyonluk mesaisinde - Son Dakika


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