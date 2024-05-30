Sakaryaspor taraftarları, play-off finali için 150 otobüsle Adana'ya hareket etti - Son Dakika
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Sakaryaspor taraftarları, play-off finali için 150 otobüsle Adana'ya hareket etti

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Sakaryaspor'un Süper Lig vizesini almak için Bodrumspor ile karşılaşacağı play-off finaline saatler kala, yeşil-siyahlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmamak için kendilerine tahsis edilen 150 otobüsle 784 kilometrelik yolu kat ederek Adana'ya hareket etti.

30.05.2024 01:08
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- Play-off finali için Sakarya'dan 150 otobüs Adana'ya hareket etti

Yeşil-siyahlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmamak için 784 kilometre yol kat edecek

SAKARYA - Sakaryaspor'un Süper Lig vizesini almak için Adana'da Bodrumspor ile karşılaşacağı play-off finaline saatler kaldı. 150 otobüsün tahsis edildiği yeşil-siyahlı taraftar ise yaklaşık 784 kilometre yol kat ederek takımını destekleyecek.

17 yıl sonra Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, play-off finalinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya saatler kala ise yeşil-siyahlı taraftar, takımını yalnız bırakmamak adına kendilerine tahsis edilen 150 otobüsü doldurmak için Yeni Atatürk Stadyumu'nun önünde toplandı. Tezahürat eşliğinde bekleyen ve otobüslere binen taraftar, 17 yıl sonra Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor'u desteklemek için yaklaşık 784 kilometre yol kat edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor taraftarları, play-off finali için 150 otobüsle Adana'ya hareket etti - Son Dakika

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