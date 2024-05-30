Sakaryaspor Taraftarları Süper Lig Hayaline Bir Yıl Daha Hasret Kaldı

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Trendyol 1. Lig Play-off finalinde aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Süper Lig hasreti bir yıl daha ertelenen Sakaryaspor'da maça gidemeyen taraftarlar, umutla son saniyeye kadar beklediği meydandan hüzünle ayrıldı.

Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında gerçekleşen Trendyol 1. Lig play-off final maçı yeşil-siyahlı takımın 3-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlandı. Maça gidemeyen taraftarlar için Sakarya Demokrasi Meydanında dev ekran kuruldu. Meydandan maçı izleyen binlerce taraftar, tezahüratta bulunarak ekran başında takımını destekledi. 3-1'lik mağlubiyete rağmen maçın son saniyelerine kadar meydanda kalan yeşil-siyahlı takımın taraftarları, çalınan son düdükle meydandan hüzünle ayrıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan bazı taraftarları ise arkadaşları teselli etti. Şampiyonluk hayaliyle 7'den 70'e herkesin destek verdiği Sakaryaspor'un 17 yıllık Süper Lig özlemi bir yıl daha ertelendi. - SAKARYA