İlker Püren: "Ligin çok organize, iyi takımına karşı alınmış bir galibiyet"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, deplasmanda 2-0 kazandıkları Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin en organize takımlarından birine karşı haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, ortaya koyduklarını oyunun üzerine çıkmaya çalışacaklarını söyledi. Püren, "Kazanmak bizi rehavete sokmayacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta maçında Sakaryaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren açıklamalarda bulundu.

İlker Püren, ilk haftada istenilen oyunu iç sahada yansıtamadıklarını belirterek, "Bu hafta içi özellikle taktiksel antrenmanlarımızla beraber aslında bu psikolojik faktörleri de yenme adına oyuncularımızla bire birçok fazla görüşmeler yaptık. Biraz ilk maça göre daha ne yaptığını bilen kendi oyun felsefesini sahaya yansıtan ve gerçekten bu ligin çok organize, iyi takımına karşı alınmış bir galibiyet. Bu galibiyetin haklı sevinci, gururu ve mutluluğu var üzerimizde. Oyunumuzu ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Haftaya tekrar bu oyunu ve bunun üzerine eklenmiş oyunu üzerine koymamız gerekiyor. Kazanmak bizi rehavete sokmayacak. Taraftarımızın hem içeride hem dışarıda bu denli bizi desteklemeleri bizi çok mutlu ediyor. Taraftara alışık olmadığım için maç biter bitmez soyunma odasına gidiyordum ama taraftarımızı bizi çağırdı. Onların enerjisi bizi çok motive ediyor" diye konuştu. - İZMİR