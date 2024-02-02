Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor\'u 1-0 yenerek galip geldi

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, "Bugün mücadelenin galip geldiğini düşünüyorum." dedi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 puanlık bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.

Maç öncesinde bu müsabakanın öneminin farkında olduklarını belirten Karslı, "Bugün mücadelenin galip geldiğini düşünüyorum. Cezalı, eksik bir kadronun sanki onlar yokmuş gibi sahada diğerleriyle tamamlanmış ve bir bütün olmasıyla her maçtaki gibi takım ruhuna geri döndüğümüzü düşünüyorum." diye konuştu.

Karslı, sakat ve cezalı oyuncuların takıma katıldıktan sonra biraz daha rahatlayacaklarını dile getirerek, daha konforlu oyun için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Teksüt Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da maçın ilk yarısını domine ederek oynadıklarını söyledi.

İlk yarıdaki pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Eroğlu, "İkinci yarıda üstünlük biraz daha rakibe geçti. Rakibe ne kadar pozisyon vermesek de duran toptan gol yedik, üzgünüz bu anlamda. Maçın ilk yarısındaki oyundan fazlasıyla memnunum. İlk 45 dakikada özellikle hem hücum hem savunma bölümünü iyi oynadık, gol atmamız gerekiyordu o dakikalarda. İkinci yarıdan memnun değilim, daha iyi oynamamız gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Hedefimiz devam ediyor, sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Bunun için eksiklerimizi tamamlayacağız, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.