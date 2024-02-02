Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor\'u 1-0 yenerek galip geldi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenen Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, "Bugün mücadelenin galip geldiğini düşünüyorum." dedi.
Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 puanlık bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.
Maç öncesinde bu müsabakanın öneminin farkında olduklarını belirten Karslı, "Bugün mücadelenin galip geldiğini düşünüyorum. Cezalı, eksik bir kadronun sanki onlar yokmuş gibi sahada diğerleriyle tamamlanmış ve bir bütün olmasıyla her maçtaki gibi takım ruhuna geri döndüğümüzü düşünüyorum." diye konuştu.
Karslı, sakat ve cezalı oyuncuların takıma katıldıktan sonra biraz daha rahatlayacaklarını dile getirerek, daha konforlu oyun için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.
Teksüt Bandırmaspor cephesi
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da maçın ilk yarısını domine ederek oynadıklarını söyledi.
İlk yarıdaki pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Eroğlu, "İkinci yarıda üstünlük biraz daha rakibe geçti. Rakibe ne kadar pozisyon vermesek de duran toptan gol yedik, üzgünüz bu anlamda. Maçın ilk yarısındaki oyundan fazlasıyla memnunum. İlk 45 dakikada özellikle hem hücum hem savunma bölümünü iyi oynadık, gol atmamız gerekiyordu o dakikalarda. İkinci yarıdan memnun değilim, daha iyi oynamamız gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Hedefimiz devam ediyor, sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Bunun için eksiklerimizi tamamlayacağız, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Lincoln Henrique, Brezilya ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Anlaşmaya göre satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı. Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan dolar/TL kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı.
Galatasaray antrenörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Muhabirin "direkten dönen topunuz yok" sözlerine karşılık veren Buruk, "Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yaptı.Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yenerek galip geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?