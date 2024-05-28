Sakaryaspor\'un final müsabakası dev ekranda yayınlanacak

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Sakaryaspor'un Süper Lig yolunda Bodrumspor ile oynayacağı final müsabakası Akyazı Çarşı içinde bulunan dev led ekranda canlı yayınlanacak. Adana'ya gidemeyecek olan Akyazılı vatandaşlar tek yürek olarak Sakaryaspor'a ekran başında destek olacak.

Süper Lig'e çıkma yolunda Play-Off final müsabakasında Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek olan Sakaryaspor'un Perşembe akşamı oynayacağı müsabaka Akyazı'da dev ekranda yayınlanacak. Binlerce Sakaryalının final müsabakası için Adana'ya gideceğini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Adana'ya gidemeyecek olan hemşerilerimiz için çarşı içinde bulunan dev led ekranda Sakaryaspor'umuzun Play-Off final müsabakasını canlı olarak yayınlayacağız. Final müsabakasına gitmeyecek olan tüm hemşerilerimizi tek yürek olarak şehrimizin takımını desteklemek adına Perşembe akşamı ilçe merkezimize davet ediyoruz. İnşallah bu coşku maçın ardından bir şampiyonluk kutlamasına dönecek ve hemşerilerimiz hep birlikte bu mutluluğu yaşayacaklar" dedi. - SAKARYA