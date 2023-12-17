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Sakaryaspor'un gol yükü hücum oyuncularında - Son Dakika
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Sakaryaspor'un gol yükü hücum oyuncularında

Sakaryaspor, bu sezon attığı 22 golün 17'sini hücum oyuncuları kaydetti. Tuncay Şanlı yönetimindeki son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen takım, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kabongo Kasongo ve Yonathan Del Valle takımın en golcü oyuncuları oldu.

Sakaryaspor\'un gol yükü hücum oyuncularında
17.12.2023 - 11:39,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un bu sezon attığı 22 golün 17'sini hücum oyuncuları kaydetti.

Ligin ilk 4 haftasında 3 gol atabilen Sakaryaspor, takımın başına getirilen Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı ilk iki maçta gol atamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Şanlı yönetiminde son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Topladığı 26 puanla 15. haftayı 5. sırada tamamlayan yeşil-siyahlılar, rakip fileleri 22 kez havalandırırdı, kalesinde 16 gol gördü.

Sakaryaspor'da 8 oyuncu skor üretirken, gol yükünü hücum hattı sırtladı. Takımın attığı 22 golün 17'si hücum, 5'i orta saha oyuncularından geldi.

Kabongo Kasongo ve Yonathan Del Valle 6'şar golle takımın en golcü oyuncuları oldu.

Kasongo ve Del Valle'yi 3 golle Dino Ndlovu takip ederken, Murat Cem Akpınar 2, Burak Süleyman, Odise Roshi, Mikail Okyar, Sinan Kurt ile sezon başında Ahlatcı Çorum FK'ya transfer olan Michal Nalepa 1 gol kaydetti.

Del Valle: "Sakaryaspor'un hedefi ilk 7 içerisinde olmayı başarmak"

Kanat oyuncusu Yonathan Del Valle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında şu andaki öz güvene sahip olmadığını söyledi.

Şu anda daha iyiye gittiğini belirten Del Valle, "Yüzdelik olarak sürekli arttığımı düşünüyorum. Bütün oyuncularda bunu gözlemliyorum, onlarda da var. Daha da iyiye gittiğini biliyorum." dedi.

Del Valle, takımın forvet oyuncularından Kasongo ile pozisyonlarının farklı olduğunu, kendisinin kanat bölgesinde oynadığına değinerek, "Kasongo'nun bir an önce iyileşip takıma geri dönmesini bekliyorum. Olabildiğince gol atmak, takıma yardımcı olmak istiyorum. Beni mutlu eden, heveslendiren ve heyecanlandıran takıma yardım ediyor olmak." diye konuştu.

"Sakaryaspor'un hedefi ilk 7 içerisinde olmayı başarmak." diyen Del Valle, Sakarya ekibinin her zaman yukarıya oynamak istediğini sözlerine ekledi.

Ndlovu: "Amacım olabildiğince gol atmak"

Forvet oyuncusu Dino Ndlovu da sezon başında şanssız şekilde sakatlık yaşamasından dolayı zor bir süreç atlattığını dile getirdi.

Olabildiğince takıma gol katkısı vermeye çalıştığını aktaran Ndlovu, "Gol anlamında kendime baskı yaratmıyorum. Takıma katkı sağlayabilmek için çaba içerisindeyim. Amacım olabildiğince gol atmak, gol sayımı yukarıya çıkartmak." şeklinde konuştu.

Ndlovu, "Hedefimiz takımı play-off içerisinde veya direkt Süper Lig'e çıkarmak. Kapasitemin üzerine çıkarak takıma olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Trendyol, Son Dakika

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