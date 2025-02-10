Sakaryaspor'un Yapay Zeka Videoları İlgi Oğruyor - Son Dakika
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Sakaryaspor'un Yapay Zeka Videoları İlgi Oğruyor

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Sakaryaspor, transferlerini yapay zeka destekli videolarla duyurarak dikkat çekiyor.

10.02.2025 16:09
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- Sakaryaspor'un yapay zeka destekli videoları büyük ilgi görüyor

Yeşil-siyahlılar, transferlerin yanı sıra bu videolarla da dikkat çekiyor

SAKARYA - Sakaryaspor'un son 5 transferinde yapay zeka destekli oluşturarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolar dikkat çekiyor. Son olarak daha önce Chelsea, Sevilla gibi takımlarda forma giyen Gael Kakuta'nın transferini duyurmak için yapılan video da sosyal medyada gündem oldu.

Sakaryaspor, son zamanlarda yaptığı transferlerin yanı sıra o transferleri duyururken yapay zeka destekli oluşturduğu videolar ile de gündeme geliyor. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden transferleri duyurduğu videolar dikkat çekiyor. Burak Altıparmak, Ognjen Ozegovic, Ömer Şişmanoğlu, Nicolas N'Koulou ve son olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta için oluşturulan videolar, sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor'un Yapay Zeka Videoları İlgi Oğruyor - Son Dakika

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