Sakaryaspor\'un Yeni Başkanı Muhammet Kıratlı

Sakaryaspor'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yeni başkan Muhammet Kıratlı oldu.

Sakaryaspor'da geçen hafta çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Muhammet Kıratlı tek aday olarak girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul toplantısında Kıratlı ve yönetimi, açık oylama usulüyle yapılan oylamada delegelerin oyunu alarak kulübün 46. başkanı seçildi. Kongrede konuşan Sakaryaspor'un 45. Başkanı Cumhur Genç, "Görev yapmış olduğumuz 5 yıl boyunca Sakaryaspor olarak play-offları, Süper Lig finallerini kaybettik. Maçlar ve puanlar kaybettik ama hiçbir zaman Sakaryaspor duruşu ve kimliğini kaybetmedik. Bu yüzden Sakaryaspor, yeni başkanını ve yönetimi gördükten sonra yarınlara çok daha güvenle gideceğine inanıyorum. Bu zor zamanda ellerini taşın altına koyarak, bu yükün altına girdiler. Şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. 5 sene boyunca yapamadığımız tek şey Sakaryaspor'un yarınları için kalıcı geliri elde edemedik" dedi.

Muhammet Kıratlı: "Sakaryaspor'u daha iyi noktalara nasıl ulaştıracağımızı biliyoruz"

Yeni başkan Muhammet Kıratlı ise, Sakaryaspor'un kamuoyunda her zaman dikkatle edilen bir kulüp olduğunu belirterek, "Sakaryaspor, sadece Sakarya'dan ibaret değil, ismi, markası, arması ulusal ve uluslararası pek çok noktaya ulaşmıştır. Yeşil-siyah sevdamız, 1999 depreminin, Sivas'ta yaşanan elim kazanın ve daha nice badirelerinin ardından yoluna devam etmiş ve ülke futboluna katkı sunmuştur. Bugüne kadar hayatını kaybeden taraftarlarımızı, sporcu ve teknik heyetimizin kıymetli değerlerini ve emek gösteren yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Zor zamanlarda görev almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Cumhur Genç ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum. 1965'ten bu yana şehrimizin en büyük markası olan Sakaryasporumuzun başarısı için burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ekonomik anlamda özgür bir Sakaryaspor hedefi ve hayali ile çıktığımız bu yolda, altyapımıza gerekli önemi vererek tıpkı geçmişte olduğu gibi Sakaryamızın öz evlatlarını yetiştirecek, ülke futboluna kazandıracağız. Yönetim olarak ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, Sakaryaspor'u daha iyi noktalara nasıl ulaştıracağımızı biliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA