SAKARYASPOR'da İlker Püren'den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.
1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Iğdır FK mağlubiyeti sonrasında teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrılmıştı. Yeşil-siyahlılarda yönetim, Püren'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için İrfan Buz ile anlaştı.
Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin, İrfan Buz!" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor'un Yeni Teknik Direktörü İrfan Buz - Son Dakika
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