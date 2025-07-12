Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Rijad Kobiljar." denildi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor'un Yeni Transferi: Rijad Kobiljar - Son Dakika
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