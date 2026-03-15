Sakaryaspor, Vanspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Sakaryaspor, Vanspor'u 2-1 mağlup etti

Sakaryaspor, Vanspor\'u 2-1 mağlup etti
15.03.2026 20:27
Sakaryaspor'un galibiyeti sonrası teknik direktörler Dalcı ve Korkmaz maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Sakaryaspor-Vanspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Vanspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Vanspor Teknik Sorumlusu Osman Zeki Korkmaz mücadeleyi değerlendirdi.

"Türk futbolunda bazı şeylerin köklü olarak değişmesi lazım"

Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz iyi hazırlandıkları bir maçtan mağlup olarak dönmenin üzüntüsünden bahsederek, "Bugünkü maça gelirken aslında hem mental hem de stratejik olarak çok iyi hazırlanmıştık. İkinci yarı tamamen istediğimiz kıvama dönmüştü. Bulduğumuz pek çok gol fırsatı var, gol fırsatından önce gole gidebileceğimiz pek çok pozisyon varken çok basit hatalarla, belki bir puana üzüleceğimizi maçtan puan alamadan dönüyoruz. Sakaryaspor büyük bir camia, ligde kalma mücadelesi veriyor. Biz de buraya kendi play-off hedefimizi kovalamak için gelmiştik. Bu tip maçların, oynanma şeklini birkaç haftadır beceremiyoruz, bugün de beceremedik. Maçın sonunda ise Sakaryaspor ihtiyacı olan 3 puanı aldı. Sakaryaspor'a ligde kalma yolunda başarılar diliyorum. Oyun disiplininden koptuğunuz zaman futbol sizi cezalandırır. Biz bugün bu cezayı yaşadık. Ligin son 7-8 haftası bizim durumumuzdaki takımlar için mental dayanıklılık açısından önemlidir. Bunu da futbolcu arkadaşlara belki 20 gündür vurguluyorum. Türk futbolunda bazı şeylerin köklü olarak değişmesi lazım. Bu takımlar, bu camialar daha iyi yönetilmeyi hak ediyor, hem kulüp hem de ülke bazında" dedi.

Dalcı: "Bu galibiyetin devamı gelecek"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise aldıkları galibiyet hakkında mutlu olduklarını ifade ederek, "Her maçı final havasında oynuyoruz, her maçı son maçmış gibi oynuyoruz. Bu psikolojide mücadele etmek mental ve psikolojik olarak zor durumlar. Haftalardır aşağılarda olan ve her maçı bundan sonra kazanmamız gereken bir durum söz konusu. Oyuncularım ben geldikten sonra inanılmaz bir sinerji ile hafta boyunca çalıştıklarımızı sahada uygulayan bir anlayıştalar. Dolayısı ile bu galibiyette büyük pay sahibi aslan parçaları her biri. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Herkes için imkansız gibi duruyordu ancak bir şehri ayağa kaldırmaya geldik. Biz bu takıma ve oyuncularımıza inandık, güvendik. Güçlü bir yönetimimiz var. Bu takımı kurtarmak adına ciddi mücadeleler veriyorlar. Burada yönetimi, futbolcularımı ve bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetin devamı gelecek. Oyuncularımın alın terinin karşılığının 3 puan olması beni mutlu etti" diye konuştu.

"Benim ona tavsiyem işine gücüne baksın"

Öte yandan Dalcı geçtiğimiz hafta Ankara Keçiörengücü ile yapılan maçın sonrasında ismini vermek istemediği Keçiörengücü antrenörünün kendisi hakkında yapmış olduğu yorumlara cevap vererek, "Özellikle geçen hafta oynadığımız Keçiören maçında, Keçiören Başkanı Sedat Bey'i ve yönetimini tenzih ediyorum. Şu anda takımlarının başında olan hocaları, hoca demek bile istemiyorum, sorulan bir soruya haddini aşarak şahsıma tavsiyelerde bulunmak gibi bir cürette bulundu. Haddi bile değildir. Atalarımızın çok güzel bir sözü var, "Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı" diye. Lafa bakıyorum 5 kuruş etmiyor. Adama bakıyorum 1 kuruş etmiyor. Dolayısı ile ne bana ne de Sakaryaspor camiasına tavsiyede bulunacak kalibrede değildir. Benim ona tavsiyem işine gücüne baksın" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Vanspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Sakaryaspor, Vanspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
