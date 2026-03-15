Sakaryaspor, Vanspor'u 2-1 Yendi

15.03.2026 18:27
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Fofana ve Ruan Teixeira golleriyle galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

30. dakikada gelişen ceza sahası içindeki karambol sonrasında top ceza sahası dışındaki Fofana'nın önünde kaldı. Fofana vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada Pena'nın ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat VAR kararı sonucunda pozisyon içerisindeki faul sebebiyle gol iptal edildi.

45. dakikada orta sahada topla buluşan Oulare'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Traore'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hostikka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90+4. dakikada ceza sahası içerisinde gelişen karambolün ardından ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ruan Teixeira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+5. dakikada golü attıktan sonra formasını çıkartan Ruan Teixeira, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Emre Doğu, Çağrı Yıldırım

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena Flores (Ruan Teixeira dk. 65), Emre Demir (Soro dk. 74), Kerem Şen, Serkan Yavuz, Aladdin Okumuş (Serkan Emrecan Terzi dk. 81), Al-Hassan Fofana (Zwolinski dk. 82), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Owusu dk. 66), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Salih Dursun, Alparslan Demir, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Emil Hostikka, Nougueria (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Oulare, Embolo, Batuhan İşçiler (Sabahattin Destici dk. 67), Mehmet Özcan, Emir Bars (Mamah dk. 67), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl (Traore dk. 36)

Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Alper Emre Demirol, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Fofana (dk. 30), Ruan Teixeira (dk. 90+4) (Sakaryaspor) Hostikka (dk. 62) (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Ruan Teixeira (dk. 90+5) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Jevsenak, Oulare (Vanspor FK) Emre Can Terzi, Melih Bostan, Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İHA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

18:10
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
17:53
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
