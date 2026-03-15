Sakaryaspor, Vanspor\'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
30. dakikada gelişen ceza sahası içindeki karambol sonrasında top ceza sahası dışındaki Fofana'nın önünde kaldı. Fofana vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada Pena'nın ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat VAR kararı sonucunda pozisyon içerisindeki faul sebebiyle gol iptal edildi.
45. dakikada orta sahada topla buluşan Oulare'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Traore'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hostikka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90+4. dakikada ceza sahası içerisinde gelişen karambolün ardından ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ruan Teixeira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+5. dakikada golü attıktan sonra formasını çıkartan Ruan Teixeira, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Emre Doğu, Çağrı Yıldırım
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena Flores (Ruan Teixeira dk. 65), Emre Demir (Soro dk. 74), Kerem Şen, Serkan Yavuz, Aladdin Okumuş (Serkan Emrecan Terzi dk. 81), Al-Hassan Fofana (Zwolinski dk. 82), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Owusu dk. 66), Poyraz Efe Yıldırım
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Salih Dursun, Alparslan Demir, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Emil Hostikka, Nougueria (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Oulare, Embolo, Batuhan İşçiler (Sabahattin Destici dk. 67), Mehmet Özcan, Emir Bars (Mamah dk. 67), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl (Traore dk. 36)
Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Alper Emre Demirol, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Fofana (dk. 30), Ruan Teixeira (dk. 90+4) (Sakaryaspor) Hostikka (dk. 62) (Vanspor FK)
Kırmızı kart: Ruan Teixeira (dk. 90+5) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Jevsenak, Oulare (Vanspor FK) Emre Can Terzi, Melih Bostan, Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor) - SAKARYA
