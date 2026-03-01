Sakaryaspor ve Sarıyer Berabere Kaldı - Son Dakika
Sakaryaspor ve Sarıyer Berabere Kaldı

Sakaryaspor ve Sarıyer Berabere Kaldı
01.03.2026 22:28
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı kart Vukovic'e.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

54. dakikada sağ kanattan Emre Demir'in ortasında ceza sahası içinde Zwolonski'nin vuruşunda top kalenin sağından az farkla dışarıya çıktı.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Demir'in şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram kontron etti.

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Şengül, Harun Terin

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira (Emre Demir dk. 46), Serkan Emrecan Terzi (Aladdin Okumuş dk. 46), Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Kerem Şen dk. 81), Flores Pena (Soro dk. 81), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Owusu, Vukovic, Melih Bostan (Zwolinski dk. 46)

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Fofana, Doğukan Tuzcu, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Metehan Mert, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa (Fethi Özer dk. 90+3), Enver Kulasın (Eşref Korkmazoğlu dk. 90+3), Hasan Emre Yeşilyurt (Traore dk. 90), Poko, Camara (Dembele dk. 71), Cebrail Karayel, da Silva, Friday Eze

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Regattin, Oğuzhan Yılmaz, Aytaç Kara, Ozan Sol, Batuhan Kör

Teknik Direktör: Servet Çetin

Kırmızı kart: Josip Vukovic (dk. 90+8) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Emre Can Terzi, Salih Dursun (Sakaryaspor), Metehan Mert, Ömer Bayram, Dembele (Sarıyer) - SAKARYA

Kaynak: İHA


