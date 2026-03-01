Sakaryaspor ve Sarıyer Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
54. dakikada sağ kanattan Emre Demir'in ortasında ceza sahası içinde Zwolonski'nin vuruşunda top kalenin sağından az farkla dışarıya çıktı.
59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Demir'in şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram kontron etti.
Stat: Sakarya Yeni Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Şengül, Harun Terin
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira (Emre Demir dk. 46), Serkan Emrecan Terzi (Aladdin Okumuş dk. 46), Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Kerem Şen dk. 81), Flores Pena (Soro dk. 81), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Owusu, Vukovic, Melih Bostan (Zwolinski dk. 46)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Fofana, Doğukan Tuzcu, Engin Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Metehan Mert, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa (Fethi Özer dk. 90+3), Enver Kulasın (Eşref Korkmazoğlu dk. 90+3), Hasan Emre Yeşilyurt (Traore dk. 90), Poko, Camara (Dembele dk. 71), Cebrail Karayel, da Silva, Friday Eze
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Regattin, Oğuzhan Yılmaz, Aytaç Kara, Ozan Sol, Batuhan Kör
Teknik Direktör: Servet Çetin
Kırmızı kart: Josip Vukovic (dk. 90+8) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Emre Can Terzi, Salih Dursun (Sakaryaspor), Metehan Mert, Ömer Bayram, Dembele (Sarıyer) - SAKARYA
