Spor

- Sakaryaspor yeni sezon hazırlıklarına U19 takımıyla başladı

SAKARYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağlamıştı. Yeni transferlerin henüz kampa yetişmemesi üzerine yeşil-siyahlılar çalışmalarını U19 takımıyla yaptı. Sakaryaspor'da mevcut kadroda sözleşmesi devam eden isimlerden sadece Muhammed Ertürk bireysel olarak çalışırken, diğer isimlerin izinli olduğu bilgisine ulaşıldı.