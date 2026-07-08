Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha Abdulkerim Canlı ve Barış Sağır ile sağ bek Salih Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Canlı, Sarıkaya ve Sağır ile anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, futbolculara başarılar dilendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor Yeni Transferler Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?