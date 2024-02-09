Sakaryasporlu futbolcu ve antrenöre un ve yumurtalı doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Spor

Sakaryasporlu futbolcu ve antrenöre un ve yumurtalı doğum günü sürprizi

Sakaryasporlu futbolcu ve antrenöre un ve yumurtalı doğum günü sürprizi

Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır'ın doğum gününü un döküp, yumurta kırarak kutladı. Renkli görüntülere sahne olan sürpriz anlar, Sakaryaspor'un sosyal medya hesabında paylaşıldı.

09.02.2024 23:40  Güncelleme: 23:43
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- Sakaryasporlu futbolcu ve antrenöre un ve yumurtalı doğum günü sürprizi

SAKARYA - Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır'ın doğum gününü un döküp, yumurta kırarak kutladı.

Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır'ın doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumu üfleyen Kalebayır ve Dikmen, sürprizle karşılaştı. Yeşil-siyahlı oyuncular, takım arkadaşları ile antrenör Dikmen'in kafasında yumurta kırıp, un döktü. Renkli görüntülere sahne olan o anlar ise Sakaryaspor'un sosyal medya hesabına paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Sakaryaspor, Erdi Dikmen, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryasporlu futbolcu ve antrenöre un ve yumurtalı doğum günü sürprizi - Son Dakika


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