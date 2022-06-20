Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek

Jorge Jesus'un talimatıyla Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Flamengolu Bruno Henrique, sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakınken ciddi bir sakatlık geçirdi.

10-12 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Bruno Henrique, mücadelenin 22. dakikasında sakatlanmıştı. Brezilyalı futbolcunun son durumu netlik kazandı. Flamengo'dan yapılan açıklamada Bruno Henrique'nin dizinden ameliyat olacağı ve 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.