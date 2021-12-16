Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi

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Sivasspor maçında kaptan Muslera'nın sakatlanması Galatasaray'ın kaleci transferine hız vermesine neden oldu. Aslan, bir süredir ilgi gösterdiği İrfan Can Eğribayat transferini resmen bitirmek için yol aldı.

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2,5 milyon euro net ödeme yapacağı öğrenildi. Çeşitli bonus maddeleriyle bu rakam 3,5 milyon euroya kadar çıkıyor.

5 YILLIK

İrfan Can'la yapılacak sözleşmenin 5 yıllık olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki kalecinin maaşı 5-6 milyon lira seviyelerinde olacak.