Sivasspor maçında kaptan Muslera'nın sakatlanması Galatasaray'ın kaleci transferine hız vermesine neden oldu. Aslan, bir süredir ilgi gösterdiği İrfan Can Eğribayat transferini resmen bitirmek için yol aldı.
Galatasaray'ın Göztepe'yi 2,5 milyon euro net ödeme yapacağı öğrenildi. Çeşitli bonus maddeleriyle bu rakam 3,5 milyon euroya kadar çıkıyor.
İrfan Can'la yapılacak sözleşmenin 5 yıllık olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki kalecinin maaşı 5-6 milyon lira seviyelerinde olacak.
Son Dakika › Spor › Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi - Son Dakika Spor