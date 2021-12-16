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Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi - Son Dakika

Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi

16.12.2021 16:06

Aslan, Göztepe'nin 23 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlıyor. 2,5 milyon euroya anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi.

Sivasspor maçında kaptan Muslera'nın sakatlanması Galatasaray'ın kaleci transferine hız vermesine neden oldu. Aslan, bir süredir ilgi gösterdiği İrfan Can Eğribayat transferini resmen bitirmek için yol aldı.

Sakatlanan Muslera'nın boşluğu çabuk doldu! Galatasaray, kaleci transferini gizlice bitirdi

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2,5 milyon euro net ödeme yapacağı öğrenildi. Çeşitli bonus maddeleriyle bu rakam 3,5 milyon euroya kadar çıkıyor.

Sakatlanan Muslera'nın boşluğu çabuk doldu! Galatasaray, kaleci transferini gizlice bitirdi

5 YILLIK

İrfan Can'la yapılacak sözleşmenin 5 yıllık olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki kalecinin maaşı 5-6 milyon lira seviyelerinde olacak.

Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi

İrfan Can Eğribayat, Galatasaray, Göztepe, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi - Son Dakika
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