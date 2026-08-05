Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı

Salah ayağının tozuyla Osimhen\'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un transferini resmen açıkladığı Mohamed Salah, Süper Lig tarihine geçti. Mısırlı yıldız, 150 milyon euroluk piyasa değeriyle Victor Osimhen'i geride bırakarak lig tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcusu oldu.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Mohamed Salah, daha resmi maça çıkmadan Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Bordo-mavili kulübün transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mısırlı yıldız, güncel piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin zirvesine yerleşti.

OSIMHEN'İ SOLLADI

Transfermarkt verilerine göre Mohamed Salah'ın kariyerinde ulaştığı 150 milyon euroluk piyasa değeri, Süper Lig tarihinde forma giyen futbolcular arasında en yüksek rakam oldu.

Böylece Salah, daha önce 120 milyon euro ile zirvede bulunan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin ilk sırasına yükseldi.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcular şu şekilde sıralandı:

  • Mohamed Salah – 150 milyon euro
  • Victor Osimhen – 120 milyon euro
  • N'Golo Kante – 100 milyon euro
  • Mauro Icardi – 100 milyon euro
  • Leroy Sane – 100 milyon euro
  • Dele Alli – 100 milyon euro
  • Marco Asensio – 90 milyon euro
  • Arda Güler – 90 milyon euro
  • Nicolas Pepe – 75 milyon euro
  • Miralem Pjanic – 70 milyon euro

TRABZON'A GELİYOR

Trabzonspor, Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyururken, Mısırlı yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi ve ardından Trabzon'a geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Muhammed Salah, Mohamed Salah, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    şu anki piyasa değeri? 2 0 Yanıtla
  • mgwj2xgmj8 mgwj2xgmj8:
    zamaaaanında 1 0 Yanıtla
  • Ersen Çakır Ersen Çakır:
    Bu sekilde bilgi fakiri bir haberi hangi gazeteci yada calisan yaptiysa yazik yayinlamak icin kontrol edip paylasan arkadasa da ayrica uzuldum :) 1 0 Yanıtla
  • Melek Erkan Melek Erkan:
    dünya kupasında bitikti.demeli Avrupa’da bu kadar veren olmadı.inşallah paralar boşa gitmez. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Baskan Mehmet Baskan:
    15milyon euro ya al oynamadan 150milyon euro olsun sallama ziyaa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

11:10
Salah Trabzonspor formasını giydi İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:29:01. #7.12#
SON DAKİKA: Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.