Salah ayağının tozuyla Osimhen\'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Mohamed Salah, daha resmi maça çıkmadan Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Bordo-mavili kulübün transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mısırlı yıldız, güncel piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin zirvesine yerleşti.

OSIMHEN'İ SOLLADI

Transfermarkt verilerine göre Mohamed Salah'ın kariyerinde ulaştığı 150 milyon euroluk piyasa değeri, Süper Lig tarihinde forma giyen futbolcular arasında en yüksek rakam oldu.

Böylece Salah, daha önce 120 milyon euro ile zirvede bulunan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin ilk sırasına yükseldi.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcular şu şekilde sıralandı:

Mohamed Salah – 150 milyon euro

Victor Osimhen – 120 milyon euro

N'Golo Kante – 100 milyon euro

Mauro Icardi – 100 milyon euro

Leroy Sane – 100 milyon euro

Dele Alli – 100 milyon euro

Marco Asensio – 90 milyon euro

Arda Güler – 90 milyon euro

Nicolas Pepe – 75 milyon euro

Miralem Pjanic – 70 milyon euro

TRABZON'A GELİYOR

Trabzonspor, Mohamed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyururken, Mısırlı yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi ve ardından Trabzon'a geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.