Salah Liverpool\'dan Ayrılıyor!

Liverpool, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Liverpool, Mohamed Salah'ın geleceğine dair açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mohamed Salah, 2025-2026 sezonunun sonunda Liverpool Kulübü'ndeki parlak kariyerine son verecek. Anfield'a veda edeceği zaman onun mirasını ve başarılarını onurlandıracağız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
