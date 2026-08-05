Salah, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde sona geldiği Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, resmi imza öncesi sağlık kontrolünden geçti.

İstanbul'a gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Maslak'taki özel bir hastanede kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından Salah'ın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Sağlık kontrollerinin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve yıldız futbolcunun Trabzon'a geçerek taraftarlarla buluşması planlanıyor.