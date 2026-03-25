Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salda Duatlonu Türkiye Kupası Burdur'da

25.03.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 28-29 Mart'ta düzenlenecek Salda Duatlonu'na 500 sporcu katılacak.

Burdur'da Salda Duatlonu Türkiye Kupası, 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Valiliği himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Salda Duatlonu Türkiye Kupası'na Salda Gölü ev sahipliği yapacak.

Yurt içi ve dışından yaklaşık 500 sporcunun katılacağı yarışma, koşu ve bisiklet etaplarından oluşacak.

Organizasyon, elit, genç, yıldız, yaş grubu, M3 ve paraduatlon kategorilerinde yapılacak.

Yarışma süresince tüm organizasyon, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenen teknik ve idari kurallar çerçevesinde yürütülecek.

Salda'nın eşsiz doğası ve görsel zenginliği eşliğinde gerçekleştirilecek bu organizasyonun, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, bölgenin spor turizmi açısından taşıdığı yüksek potansiyeli de ortaya koyacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Etkinlikler, Burdur, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:36:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.