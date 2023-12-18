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Salih Özcan Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde ödül aldı - Son Dakika
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Salih Özcan Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde ödül aldı

Borussia Dortmund'da futbol oynayan milli futbolcu Salih Özcan, Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde yılın en başarılı futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Ayrıca voleybolcu Tutku Burcu Yüzgenç de ödüle layık görüldü.

Salih Özcan Avrupa Türk Medya Zirvesi\'nde ödül aldı
18.12.2023 - 12:34,
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Temel ELCİVAN/Neukirchen-Vluyn (Almanya), - Borussia Dortmund'da futbol oynayan milli futbolcu Salih Özcan, Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde yılın en başarılı futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği (ATBYGB) tarafından düzenlenen 3'üncü Avrupa Türk Medya Zirvesi, Neukirchen-Vluyn'da gerçekleştirildi. Medya, iş, sanat ve spor alanlarından yaklaşık dört yüz davetlinin yer aldığı Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'a yılın en başarılı futbolcusu ödülü verildi. Milli futbolcu ödülünü, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği (ATBYGB) Başkanı Ali Paşa Akbaş'ın elinden aldı.

SALİH ÖZCAN: ÇOK MUTLU OLDUM

Ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Salih Özcan, "Gerçekten gurur verici bir duygu. Öncelikle aileme ve yakın arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zor zamanlarda hep yanımda oldular. Benim için güzel bir gün oldu, çok mutluyum. Ödül için çok teşekkür ederim" dedi.

VOLEYBOLCU ÖDÜLÜ TUTKU BURCU'YA VERİLDİ

Düzenlenen ödül töreninde SSC Palmberg Schwerin takımının formasını giyen voleybolcu Tutku Burcu Yüzgenç de ödüle layık görüldü. Yılın başarılı voleybolcu ödülü verilen Yüzgenç, "Bu ödül benim için çok önemli çünkü yurtdışı kariyerimin başlamasının ardından aldığım ilk ödül. Yaptığım işin görünmesi, kız çocuklarına ilham, umut olma, geleceğe dair belki de mutluluk veriyor. Bu da benim, voleybola bağlanmama vesile oluyor. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ödül içinde çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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