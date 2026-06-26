Salih Özcan: 'Takım Daha Fazlasını Hak Etti' - Son Dakika
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Salih Özcan: 'Takım Daha Fazlasını Hak Etti'

26.06.2026 08:41
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A Milli Takım, ABD'yi 3-2 yenerken Salih Özcan, takımın kalitesine vurgu yaptı ve ders alacaklarını belirtti.

MİLLİ futbolcu Salih Özcan, "Bu takım daha fazlasını hak etti. Kadromuzda kalite var. Bundan dersler çıkaracağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle veda eden A Milli Futbol Takımı'nda Salih Özcan karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Duygularının karışık olduğunu belirten Özcan, "Nasıl başlayayım? Mutlu mu olayım, üzgün mü olayım? Gerçekten bu takım daha fazlasını hak ediyor. Takımda kalite var ve biz de kendimize güveniyorduk. Son maçta neler yapabileceğimizi göstermek istedik ve bunu da galibiyetle başardık" açıklamasını yaptı.

'HEDEFİMİZ TURNUVAYI İYİ BİR BİTİRİŞLE TAMAMLAMAKTI'

Turnuvadaki ilk iki maçtan önemli dersler çıkardıklarını ifade eden milli futbolcu, "Her maçtan bir ders alabilirsiniz. Son maçı da önümüzdeki maçlar için örnek alabiliriz. Turnuvaya iyi başlayamazsanız sonrası zor oluyor. Artık her takım futbol oynamayı biliyor ve mücadele ediyor. Bunu ilk iki maçta biz de fark ettik. Hedefimiz turnuvayı iyi bir bitirişle tamamlamaktı" diye konuştu.

'BİZİM ODAKLANMAMIZ GEREKEN TEK ŞEY MAÇLARDI'

Uzun yolculuğun performanslarını etkilemediğini söyleyen Salih Özcan, "Maçlarda kendimi bu duruma bağlamıyorum. Her takım aynı yolu yaptı. Bizim odaklanmamız gereken tek şey maçlardı. Bunu sebep olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ KAZANMAKTI'

ABD karşısında özgüvenle sahaya çıktıklarını belirten Özcan, "Amerika da iyi bir takımdı. Kendimize güvenerek maça çıktık. Hedefimiz kazanmaktı ve iyi bir maç çıkardık" dedi.

'GÜNÜN SONUNDA ÖNEMLİ OLAN MAÇI KAZANMIŞ OLMAMIZDI'

Rakip takımın kadro yapısıyla ilgilenmediklerini vurgulayan milli oyuncu, "Amerika'nın geniş bir kadrosu var. A takımı mı, B takımı mı diye bakmadık. Günün sonunda önemli olan maçı kazanmış olmamızdı. Kimin oynadığı açıkçası umurumda değildi. Ben sadece maçı kazanmak istedim" diye konuştu.

'KADROMUZDA KALİTE VAR'

Dünya Kupası'nın kariyer açısından çok özel bir organizasyon olduğunu söyleyen Salih Özcan, "Bu turnuva bir kariyeri şekillendirir. Ama yine de hayal kırıklığı hala içimizde. Bu takım daha fazlasını hak etti. Kadromuzda kalite var. Bundan dersler çıkaracağız ve önümüzdeki yıllarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Salih Özcan: 'Takım Daha Fazlasını Hak Etti' - Son Dakika

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