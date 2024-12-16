Salih Uçan\'dan olay yaratacak sözler

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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLENDİRİLECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Maçı hakkında konuşan Salih, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var" ifadelerini kullandı.

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA SEZON SONU SÖYLENİR"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü" sözlerini sarf etti.