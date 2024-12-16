Salih Uçan'dan olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Spor

Salih Uçan'dan olay yaratacak sözler

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Beşiktaş'ta Salih Uçan, 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Uçan, ''Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok'' dedi.

16.12.2024 21:31
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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLENDİRİLECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Maçı hakkında konuşan Salih, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var" ifadelerini kullandı.

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA SEZON SONU SÖYLENİR"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü" sözlerini sarf etti.

Salih Uçan\'dan olay yaratacak sözler

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Son Dakika Spor Salih Uçan'dan olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Fatma Öztürk:
    olur mu kanka yazın 5 atmıştınız ya Galatasaray'a, uçup kaçıyordunuz ya :-))))) 42 40 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    sekiztas sezon başı yorgun Galatasarayi yakaladınız bir havalar bedava kupa da aldınız 2 puanlı takımdan 2 tane yediniz böyle devam dostunuz fenerle Sap gibi ortada kaldınız anlat da civcivler yesin 22 36 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    REKORLARIN TAKIMIDIR 8TAŞ MIZ EKSI PUANLI TAKIMA YENILEN ILK TAKIMDIR. 22 24 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fenerbahçe ye karşı yarım pozisyon dan gol attınız Bi havalara girdiniz hezimete uğrayacaktınız beter olun inşallah fenerbahçe yi niye yendiniz o zaman 12 26 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    -1 PUANLI TAKIMA YENİLİYORSUN BUNUN BAHANESİ YOK 8 TAŞ ARTIK BÜYÜK FALAN DEĞİLDİR BUNU FUTBOLCULAR DA YÖNETİM DE BENİMSEMİŞ. BİR SÜRE SONRA TARAFTAR DA HAZMEDER 15 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS FERHAT GİY TAYTINI, İÇİNE TANGANI CIK HAFTAYA DELIKANLICA OYNA MILLET ERKEK GORSUN 12 14 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Ne saçmalıyorsun dallama adamlar evire çevire yendiler. 16 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    fenerin bari yenmeyeydiniz iyiydi inşallah küme düşersin jimnastik kulubü 5 14 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    prim almadan oynayamayan takım beşiktaş. 10 8 Yanıtla
  • Fuat Çelik:
    zaten bizi yendikten sonra iki yakaları bir araya gelmedi 7 11 Yanıtla
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