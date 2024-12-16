Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu Salih Uçan, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Maçı hakkında konuşan Salih, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var" ifadelerini kullandı.
Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü" sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Salih Uçan'dan olay yaratacak sözler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (19)