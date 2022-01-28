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Salih Uçan: "Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı" - Son Dakika

Salih Uçan: "Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı"

28.01.2022 20:55

- Salih Uçan: "Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı" Medipol Başakşehir'in yeni transferi Salih Uçan, transfer sürecinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile telefonda görüştüğünü, Belözoğlu'nun düşüncelerinin aklına yattığı için transferinin gerçekleştiğini söyledi.

- Salih Uçan: "Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı"

ANTALYA - Medipol Başakşehir'in yeni transferi Salih Uçan, transfer sürecinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile telefonda görüştüğünü, Belözoğlu'nun düşüncelerinin aklına yattığı için transferinin gerçekleştiğini söyledi.

Kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştiren Başakşehir'de Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Salih Uçan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son şampiyon olan takımdan bir başka şampiyon takıma geldiğini belirten Uçan, "Bunun için mutluyum. 4 aylık bir süreç var ve elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum. Çok fazla süre bulamadım, Beşiktaş'ta sezon başında yaşadığım sakatlık vardı darbeye bağlı. Antrenman kaçırdım, birkaç sakatlık yaşadım ve hastanede 1 hafta kaldığım zaman oldu. Ligin ilk dönemi benim için şanssız geçti. Hastalık yaşamasam, antrenman kaçırmasam ve kendimi fiziksel olarak yukarı çekseydim daha fazla oynayabilirdim" dedi.

"Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında konuşan Salih Uçan, "Emre Belözoğlu ile takım arkadaşlığımız vardı. Fenerbahçe'den hocamız beni aradı ve benimle ilgili görüşlerini belirtti, aklıma yattı. Diğer takımlardan hocalar da aradı, onların da tekliflerine teşekkür ederim. Umarım hem benim hem Beşiktaş hem Başakşehir için iyi olur" şeklinde konuştu.

"Futbolcu her zaman oynamak ister"

Hedeflerinden bahseden Uçan, "Hedeflerim her zaman sahanın içinde olmak, mücadele etmek. Sahada bulunduğum sürede asla sorun yaşamıyorum. Ama tabi ki sahada bulunmadığınız zamanlar sorunlar yaşıyoruz. Futbolcu her zaman oynamak ister, buraya oynamak için geldim. İnşallah oynarım da. Her yerde forma rekabeti vardır" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan: Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı
Salih Uçan: Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı
Salih Uçan: Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı

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Emre Belözoğlu, Başakşehir, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salih Uçan: 'Emre Hoca'nın görüşleri aklıma yattı' - Son Dakika Spor


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