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Salih Uçan: Hocamızın analizleri hoşumuza gitti - Son Dakika
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Salih Uçan: Hocamızın analizleri hoşumuza gitti

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran takımın hocasıyla çalışmaktan memnun olduklarını söyledi. Salih, hocanın maçları izleyip analizler yapmasının hoşlarına gittiğini belirtti.

Salih Uçan: Hocamızın analizleri hoşumuza gitti
16.01.2024 - 23:54,
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, "Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın 30 yaşındaki futbolcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salih Uçan, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Soyunma odasına konuşulan şeylerin özel olduğunun altını çizen Salih, "Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" diye konuştu.

Salih, ilk yarının ardından oyundan çıkmasının yorgunluktan dolayı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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