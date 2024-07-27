Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, çeyrek finale yükseldi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie ile karşı karşıya geldi.

Rakibini waza-ari puanlarıyla yenen 23 yaşındaki Salih Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaşacak.