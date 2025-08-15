Salihli Belediyespor, Teknik Direktör Zeki Erguvan ile Yola Devam Ediyor - Son Dakika
15.08.2025 10:57  Güncelleme: 10:59
Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, geçtiğimiz sezonki grup şampiyonu olarak yeni sezon için teknik direktör Zeki Erguvan ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp yönetimi şampiyonluk hedeflerini sürdürüyor.

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, teknik direktör Zeki Erguvan ile yola devam kararı aldı.

Salihli'yi Manisa Süper Amatör Küme'de 1984 Salihlispor, Seyrantepespor ve Salihli 45 FK ile birlikte temsil edecek olan, geçtiğimiz sezonun grup şampiyonu Salihli Belediyespor'da yeni sezon öncesi teknik direktör Zeki Erguvan ve ekibi ile yeniden anlaşma sağlandı. Zeki Erguvan'ın yardımcılıklarını Osman Doğrul ve Varol Bozyaka yapacak.

Erguvan, Doğrul ve Bozyaka resmi sözleşmeye imza atarken, kulüp yönetimi ise hedeflerinin bir kez daha şampiyonluk olduğunu vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Salihli, manisa, Son Dakika

