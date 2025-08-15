Salihli Belediyespor, Teknik Direktör Zeki Erguvan ile Yola Devam Ediyor

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, teknik direktör Zeki Erguvan ile yola devam kararı aldı.

Salihli'yi Manisa Süper Amatör Küme'de 1984 Salihlispor, Seyrantepespor ve Salihli 45 FK ile birlikte temsil edecek olan, geçtiğimiz sezonun grup şampiyonu Salihli Belediyespor'da yeni sezon öncesi teknik direktör Zeki Erguvan ve ekibi ile yeniden anlaşma sağlandı. Zeki Erguvan'ın yardımcılıklarını Osman Doğrul ve Varol Bozyaka yapacak.

Erguvan, Doğrul ve Bozyaka resmi sözleşmeye imza atarken, kulüp yönetimi ise hedeflerinin bir kez daha şampiyonluk olduğunu vurguladı. - MANİSA