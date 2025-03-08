Salihli'de Emekçi Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Salihli'de Emekçi Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Salihli\'de Emekçi Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' başarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

08.03.2025 12:29  Güncelleme: 12:32
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ev kadınlarını veya çalışan kadınları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvada Karma, Kıss My Ace, Vesta, Fireball, Gryffindor, Gold Grils, D.Z., Cysk, Yurt, Young Gırls, Borsa İstanbul, Ritimhane ve Adalet takımları 4 grupta mücadele etti. Atatürk ve 50. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada 1. Cysk, 2.Kıss My Ace, 3. Gryffındo ve 4. Gold Grils oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları ise Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz tarafından verildi.

Öte yandan turnuva sonunda tüm kadınlara karanfil hediye edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salihli'de Emekçi Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de Emekçi Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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