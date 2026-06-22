Salihli Judocuları Şampiyonada Öne Çıktı

Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi sporcuları önemli başarılara imza attı. Şampiyonada Hira Kılkış Türkiye Şampiyonu olurken, Göksu Delibay ise bronz madalya kazandı.

67 ilden 917 sporcunun katılımıyla Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç judocuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Salihli'yi temsil eden sporcular elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu.

Şampiyonada +70 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Hira Kılkış, rakiplerini tek tek mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

57 kilo kategorisinde mücadele eden Göksu Delibay ise başarılı performansıyla Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Salihlili sporculardan Esmasu Dündar Türkiye beşincisi olurken, Efe Koçak da 66 kilo kategorisinde Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı tamamladı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA