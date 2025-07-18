Salihli Judocuları Türkiye Şampiyonu

Mardin'de düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından İrem Erel 24 kiloda, Mahmut Madan +60 kiloda şampiyon oldu.

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Mardin'de 72 ilden gelen bin 344 sporcunun katılımıyla Artuklu Yeni Spor Salonu'nda yapıldı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda 24 kilogram kategorisinde mücadele eden Salihlili sporcu İrem Erel ve +60 kilogram kategorisinde mücadele eden Mahmut Madan şampiyon oldu. Aynı şampiyonda ayrıca 24 kiloda Beyza Acar ve 44 kiloda Derin Ela Çakmak ikinci, 24 kiloda Feyza Acar üçüncü ve 24 kiloda Eslem Karaoluk beşinci oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, judocuları tebrik edip, başarılarının artarak devamını diledi. - MANİSA