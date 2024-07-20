Salihli Kapancıspor\'da yeni teknik direktör

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Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kapancıspor'da teknik direktörlük görevine Atilla Çelik getirildi.

Çelik, Kapancıspor Kulüp Başkanı Ufuk Çark'ında yer aldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Çelik'in yardımcılık görevini ise Poyraz FK A takım ve altyapı koordinatörü İsmail Akça'nın yapacağı belirtildi.

Teknik direktör Atilla Çelik ve Yardımcı Antrenör İsmail Akça ile Süper Amatör Küme'de başarılı sonuçlara imza atacaklarını belirten Kulüp Başkanı Ufuk Çark, yeni sezonda hedeflerinin ise Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkmak olduğunu söyledi.

Futbola Salihlispor altyapısında başlayan Atilla Çelik, Salihlispor'da profesyonel oldu ve aynı takımda 2 yıl top oynadı. Buraspor ve Karşıyaka olmak üzere Sivas, Göztepe, Şanlıurfa, Kartal, Cizre ve Ofspor forması giyen Çelik, teknik direktör olarak Süper Amatör Küme ekiplerinden Poyrazdamları ve Salihli Belediyespor'u çalıştırdı. - MANİSA