Salihlili Sporcular Uşak\'ta Madalyalar Kazandı

Okul Sporları Gençler Judo Grup müsabakaları için Uşak'a giden Salihlili sporcular, 1 altın madalya ve 4 gümüş madalya aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Judo Gençler Kız-Erkek grup müsabakaları Uşak'ta yapıldı. 11 İlden 166 sporcunun katıldığı Okul sporları Genç Erkekler ve Genç Kızlar Judo Gurup Müsabakalarına katılan Salihlili judocular, başarılı sonuçlara imza atıp, 5 madalya kazandı.

Ordu'da yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İşte madalya alan sporcular, 50 kilogramda Hasan Dibek altın, 48 kilogramda Merve Çınar, 63 kilogramda Kerime Nur Işbecer, 70 kilogramda Buse Yüksel ve +70 kilogramda Mürüvvet Nur Özkan gümüş madalya kazandı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren sporcuları tebrik edip, başarılarının artarak devamını diledi. - MANİSA