Sallai'dan Şampiyonlar Ligi Açıklaması - Son Dakika
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Sallai'dan Şampiyonlar Ligi Açıklaması

25.07.2025 11:11
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Roland Sallai, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediklerini açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai, bu sezon takım olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koymak istediklerini belirtti.

Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Mükemmel bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Sallai, "İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ancak sonunda istediğimizi aldık. Kulüpteki ilk yılımdı. Gelmeden önce çok heyecanlıydım. Çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum ve kupalar kazanmak istiyordum. Sonunda şampiyonluğa ulaştık. Bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. Şampiyonlar Ligi, dünyada futbolun en büyük sahnesi. Orada büyük bir takım olduğumuzu göstermek ve başarılara imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de oynamayı çok seviyorum"

Her ligin özgün bir stili olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Almanya 1. Futbol Ligi'nden (Bundesliga) Süper Lig'e geldiğimde şaşırmıştım. Çok hızlı ve çok yüksek şiddetli bir oyun gördüm. Almanya ile kıyasladığımız zaman hız ve şiddet farkı var. Türkiye'de oynamayı çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'daki ilk maçına çıkmak için çok beklediğini dile getiren Sallai, "Taraftarı daha önceden görmüştüm. Bu yüzden de heyecanlıydım. Takımın iki maçını izlemiştim. Özellikle taraftarın ne kadar özel olduğunu fark etmiştim. İlk andan beri bu kulübün kazanmak zorunda olduğunun farkındaydım. Bu da benim için çok mutluluk verici çünkü kazanmayı çok seviyorum." diye konuştu.

"On dakika içinde Galatasaray'a katılmaya karar verdim"

Galatasaray'a çok hızlı bir şekilde transfer olduğunu belirten Sallai, "Kulübün ve taraftarın ne kadar iyi olduğunu duymuştum. On dakika içinde Galatasaray'a katılmaya karar verdim. Beklediğimden de fazlasını gördüm." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın maçlarını oynadığı RAMS Park'a da değinen Macar futbolcu, "Tek kelimeyle açıklamak imkansız. Ben daha önceden de 80-90 bin kişinin önünde oynadım fakat hiçbiri RAMS Park gibi değildi. Burada farklı bir dünya var. Her oyuncu aynı şeyi söylüyor. Avrupa'nın çok büyük kulüplerinde oynamış oyuncular bile aynı şeyi söylüyor. Buradaki atmosfer çok farklı ve benim de çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sallai'dan Şampiyonlar Ligi Açıklaması - Son Dakika

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