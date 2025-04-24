Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta koşulacak - Son Dakika
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Spor

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta koşulacak

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek.

24.04.2025 16:13
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Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek.

Argeus Travel & Events tarafından "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışta bu yıl, yeni parkur heyecanı yaşanacak.

Üçüncü kez koşulacak organizasyonda sporcular, 42 kilometre, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere 3 kategoride mücadele edecek.

Maratonda 42 kilometrelik koşu, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 07.30'da Çeşme Merkez'den başlayacak. Toplam tırmanışın 300 metre olduğu parkurda sporcular, Çiftlik yönüne devam edecek. Yarışmacılar, Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21 kilometrelik parkura dahil olacak ve yarışı başladıkları yerde sonlandıracak.

Organizasyonda 21 kilometre koşunun startı ise Çeşme kent merkezinden saat 08.00'de verilecek. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek yarışa başladıkları noktada finişe ulaşacak. Parkur çeşitliliği anlamında önemli bir yere sahip olan yarışta koşucular, Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10 kilometrelik etap ise saat 09.00'da Alaçatı kent merkezinde başlayacak. 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak yarışmacılar koşuyu Çeşme'de tamamlayacak.

Salomon Çeşme Maratonu'na katılmak isteyen koşucular, 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar organizasyonun internet sitesinden kayıt yaptırabilecek.

Aydın Ayhan Güney: "Yarışımız ivme kazanarak bu sene maratona dönüştü"

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Salomon Çeşme Maratonu'nu 3. kez düzenleyecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Güney, "Spor kenti Çeşme, bu sene üçüncüsüne ev sahipliği yapacağı Salomon Çeşme Maratonu heyecanını yaşıyor. Çeşme'de gerçekleştirilen spor organizasyonlarının zirvesinde yer alan yarışımız, bu sene ivme kazanarak maratona dönüştü. Yerel yönetimin ısrarları ve ciddi desteği ile Çeşme'ye maraton kazandırdık. Katılımcıların ilgisi de bir hayli büyük oldu. İzmir'e yakınlığı, ulaşımın kolay olması ve Çeşme'nin doğal güzellikleri de yarışta yer almak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi sorunsuz bir yarışı geride bırakmak istiyoruz. Kayıtlarımız da her geçen gün artarak devam ediyor. Çeşme'nin büyüleyici manzarasında yer almak isteyen tüm koşuseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta koşulacak - Son Dakika

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