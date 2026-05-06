Salomon Çeşme Yarı Maratonu Başlıyor

06.05.2026 02:22
Çeşme'de 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek maraton, sporu ve turizmi bir araya getiriyor.

EGE'nin büyüleyici atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getirecek 4'üncü Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenecek. Organizasyon, "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla, Çeşme Kaymakamlığı'nın desteği ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla koşulacak.

AYDIN AYHAN GÜNEY: ÖZEL PARKURLAR OLUŞTURDUK

Organizasyonun dördüncü yılı olduğuna değinen Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Salomon Çeşme Yarı Maratonu, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Her yıl sporcu sayımız artarken organizasyon kalitesi için de yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Farklı seviyelerden sporcuları kapsayacak şekilde özel parkurlar oluşturduk. Yarı maraton parkurumuz performans odaklı koşucular için tasarlanırken, daha kısa mesafeler ise spora yeni başlayanlar ve keyifli bir koşu deneyimi yaşamak isteyen katılımcılar için önemli bir alternatif sunuyor" dedi.

'3 FARKLI PARKURDA HEYECAN YAŞANACAK'

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda üç farklı parkur yer aldığını belirten Aydın Ayhan Güney, "9 Mayıs Cumartesi günü 5 kilometrelik gün batımı koşumuz start alacak. Saat 17.00'de Çeşme merkezden başlayacak koşu, Aya Yorgi Plajı'nda tamamlanacak. 10 Mayıs Pazar günü ise Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21 kilometrelik Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşulacak. Salomon Çeşme Yarı Maratonu (21K) saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayacak ve aynı noktada da finişi görecek. 10K Koşusu da saat 09.00'da Alaçatı şehir merkezinden başlayıp, Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Spor organizasyonlarının en büyük katkılarından biri turizm alanında görülüyor. Mayıs ayında düzenlenmesi, sezonun erken açılmasına katkı sağlıyor. Yaklaşık 3 bin sporcu ağırlıyoruz ancak bu sayı, refakatçilerle birlikte bölgede 10 bin kişilik bir hareketlilik oluşturuyor. Bu tür organizasyonlar sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlayan, spor turizmini destekleyen ve Çeşme'nin uluslararası tanıtımına değer katan önemli bir etkinlik. Oteller, restoranlar ve kafeler doluyor; bu da ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK KOŞUSU DÜZENLEYECEĞİZ'

Organizasyon kapsamında pazar günü çocuk koşusu da düzenleyeceklerini dile getiren Güney, "Hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmek hem de spor sevgisini küçük yaşta aşılamak istiyoruz. İlköğretim öğrencilerinin katılımına açık olacak koşumuz, çocuklara özgüven kazandıracakken ailelerin de unutulmayacak anlar yaşamasına yol açacak. Güvenli ve eğlenceli bir parkurda çocuklar enerjilerini atarken, sporun birleştirici gücü bir kez daha hissedilecek. Renkli anlara sahne olacak koşuya herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

