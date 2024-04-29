Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Spor

Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı

Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 08.00'de başlayacak olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu için alınacak tedbirler ele alındı. Güvenlik, sağlık ve trafik düzenlemeleri gibi konular detaylı bir şekilde görüşülerek maratonun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapılması kararlaştırıldı.

29.04.2024 22:00
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İzmir'in Çeşme İlçesinde düzenlenecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 08.00'de başlayacak olan "Salomon Çeşme Yarı Maratonu" için alınacak tedbirler ele alındı. İlçede düzenlenecek büyük çaplı spor etkinliği öncesinde, ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda güvenlik, sağlık ve trafik düzenlemeleri gibi konular detaylı bir şekilde görüşüldü. Maratonun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapılması kararlaştırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, Güvenlik, Etkinlik, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salomon Çeşme Yarı Maratonu için koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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